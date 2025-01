Jornal espanhol lista atacante do Fluminense como top-5 talentos da Copinha

A promessa do Time de Guerreiros é um dos cinco nomes exaltados pelo tradicional diário espanhol. Assim, ele surge ao lado de rivais como GB (Vasco), Gui Negão (Corinthians), Ryan Roberto (Flamengo) e Luis Benedetti (Palmeiras). A reportagem aposta, então, que o jogador pode ganhar ainda mais projeção como joia das divisões de base do Flu em 2025.

Além de estrear pelo Sub-20 do clube, Wesley Natã ajudou a decidir os títulos brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17. Ele ainda se sagrou campeão da Copa Olaria e do Torneio Guilherme Embry Sub-16, voltando, dessa forma, a ganhar oportunidade pela Seleção Brasileira da categoria.

Veja o que a publicação diz sobre o jogador do Fluminense

“Com apenas 16 anos, ao longo de 2024 somou atuações marcantes na seleção sub-17 (campeã do Brasileirão e da Copa) e no sub-20, onde jogará agora a Copinha. Atacante que é considerado uma das grandes joias do Flu e que vai aproveitar que pilares do Sub-17 como Riquelme Felipe já farão parte do time profissional”, diz o periódico.

O atacante é o caçula da molecada do técnico Rômulo Rodriguez, que embarca nesta quarta-feira (1) para Lins (SP), cidade-sede do Grupo 10 da Copa São Paulo. Os tricolores poderão acompanhá-lo novamente de perto a partir desta sexta-feira (3). Este é o dia em que o Fluminense enfrenta a Inter de Limeira-SP, às 19h (de Brasília), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela primeira rodada da competição.