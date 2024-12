Internacional e México confirmam data de amistoso no Beira Rio

Partida que servirá de preparação para as duas equipes será realizada no dia 16 de janeiro, em Porto Alegre

O Internacional e a seleção do México oficializaram, nesta segunda-feira (30), a data do amistoso entre as duas equipes. O jogo está marcado para o dia 16 de janeiro, uma quinta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O horário ainda não foi confirmado.

Sob o comando de Roger Machado, o Internacional usará o amistoso como preparação para o início da temporada de 2025, antes de iniciar o campeonato estadual. Para a seleção do México, o jogo faz parte de uma sequência de confrontos visando à Copa do Mundo de 2026.