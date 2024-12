Gabi Portilho, ex-Corinthians, é anunciada pelo Gotham FC

Após se tornar multicampeã com o Timão, a atacante reforça o time dos Estados Unidos em 2025

A atacante Gabi Portilho, ex-Corinthians e destaque da Seleção Brasileira, já tem novo destino para a próxima temporada. Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, ela foi anunciada nesta segunda-feira (30) como a mais nova contratação do Gotham FC, clube da liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos.

A jogadora decidiu não renovar seu contrato com o Timão, que tinha validade é o fim deste ano. Portanto, agora vai para novos desafios no futebol internacional. O novo acordo é válido até 2026, com opção de extensão para 2027.