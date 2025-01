Federação Paulista detalha as tabelas do estadual de 2025

Atual tricampeão, o Palmeiras vai enfrentar a Portuguesa, no Allianz Parque, no dia 16 de janeiro

Nesta terça-feira (31), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela do Campeonato Paulista de 2025. A competição começará no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, com o Palmeiras, atual tricampeão, estreando contra a Portuguesa no Allianz Parque. Mas o São Paulo terá seu confronto contra a Inter de Limeira remarcado para fevereiro devido à sua participação em um torneio nos Estados Unidos. Além disso, o time realizará sua pré-temporada no país.

O Campeonato Paulista contará com 16 times divididos em quatro grupos. Todos se enfrentarão, exceto as equipes do mesmo grupo. Os líderes de cada grupo avançarão para a próxima fase, juntamente com os dois melhores segundos colocados. A equipe com a melhor campanha terá o direito de jogar em casa durante as fases eliminatórias.