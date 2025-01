Cruzeiro quer David Luiz e está perto de zagueiro argentino para 2025

De acordo com informações da Itatiaia, a Raposa acredita que, devido à sua vasta experiência internacional e na Seleção Brasileira, o jogador poderia trazer benefícios tanto dentro quanto fora de campo, especialmente com o foco nas disputas da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro.

Além de estudar o atleta de 37 anos, o clube mineiro quer anunciar um outro zagueiro nos próximos dias. Apesar do mistério em torno do nome do jogador, ainda de acordo com o site, ele chegaria para assumir titularidade no elenco.