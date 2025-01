Condição física preocupa e Flamengo não deve contratar Lassina Traoré

O novo diretor do Flamengo, José Boto, foi apresentado na última segunda-feira (30), mas já estava trabalhando e realizando reuniões antes disso. Uma delas ocorreu com o técnico Filipe Luís, em Portugal. Além disso, o Rubro-Negro está sondando a possível contratação do atacante Lassina Traoré.

No entanto, o atleta oferecido ao Flamengo parece, por enquanto, distante. Sua condição física preocupa a diretoria rubro-negra. Após se destacar com gols e grandes atuações pelo Shakhtar Donetsk, Traoré sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito, com apenas sete minutos de jogo contra a Inter de Milão, na Champions League.