Com saída confirmada do Botafogo, Artur Jorge esconde seu futuro

Técnico conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, mas afirma que esperava valorização da diretoria do Alvinegro

O técnico Artur Jorge marcou seu nome na história do Botafogo ao comandar a equipe na conquista da inédita Libertadores e do Brasileirão, título que o clube não conquistava há 29 anos. Apesar disso, seu contrato não foi renovado, e ele deixará o Glorioso ao final da temporada de 2024.

Seu provável destino deve ser o futebol do Qatar. Contudo, em entrevista realizada nesta terça-feira (31), o treinador português evitou revelar o futuro e afirmou ter recebido sondagens do futebol brasileiro, europeu e do Oriente Médio.