Ceará acerta a contratação do atacante Antonio Galeano, ex-São Paulo

Atleta estava atuando no Nacional, do Uruguai, onde foi destaque marcando oito gols e contribuindo com assistências em 2024 / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (31), o Ceará, que está retornando à elite do futebol brasileiro, acertou a contratação do atacante paraguaio Antonio Galeano, que atuou pelo Nacional, do Uruguai, neste ano. Galeano tinha vínculo com o clube até 2025, mas rompeu seu contrato para assinar com o Vozão. O jogador já demonstrava interesse em atuar novamente no futebol brasileiro, já que defendeu o São Paulo entre 2019 e 2020. A informação sobre a negociação foi publicada pelo site O Povo. Assim, o Ceará reforça seu sistema ofensivo com o objetivo de se preparar para a temporada de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Novato na elite nacional, Mirassol contrata Reinaldo, ex-Grêmio