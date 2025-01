Brentford x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Brentford e Arsenal fazem, nesta quarta-feira (1/1) um jogo isolado que fecha a 19ª rodada da Premier League. Este é o primeiro duelo entre as grandes ligas do futebol de 2025. O jogo será no GTech Stadium, casa do Brentford, que ocupa a 12ª posição com 24 pontos , mas pode subir para o décimo caso vença o jogo. Já o Arsenal pode se consolidar na vice-liderança em caso de triunfo contra rival londrino. No momento, o time tem 36 pontos, contra 37 do Nottingham Forest. Contudo, o Liverpool, com 45 pontos, é líder com boa vantagem.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 14h30 (de Brasília).