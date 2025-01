Botafogo na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O Botafogo divulgou a lista dos atletas inscritos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em 2025. A competição terá início na próxima quinta-feira (2) e contará com 128 clubes divididos em 32 grupos. A final do torneio acontece no dia 25 de janeiro.

O Alvinegro carioca está no Grupo 1, que também conta com Votuporanguense-SP, Fast Clube-AM e Floresta-CE, com sede em Votuporanga-SP. A estreia do Glorioso na competição será contra o time amazonense, no dia 2 de janeiro, às 21h30 (de Brasília).