Vasco vai transmitir em seu canal jogos com mando de campo no estadual de 2025

Além disso, a TV Globo também será uma opção para as transmissões do Cruz-Maltino no Campeonato Carioca

O Vasco será a única equipe no Campeonato Carioca de 2025 a transmitir seus jogos pelo próprio canal no YouTube. A estratégia busca aumentar o número de torcedores acompanhando o Cruz-Maltino e fortalecer o engajamento nas redes sociais. Porém, isso valerá apenas para partidas no qual o clube for o mandante.

Além do canal próprio, o time de São Januário também terá jogos transmitidos pela TV Globo, segundo informações do canal Atenção Vascaínos. O Estadual do Rio de Janeiro começa em 11 de janeiro, quando o Vasco enfrentará o Nova Iguaçu, algoz de 2024. A partida será na Colina Histórica, mas com mando da equipe da Baixada.