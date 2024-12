Vasco fará jogo-treino contra o Volta Redonda

Cruz-Maltino deve enfrentar o Voltaço em São Januário, no sábado (4), com elenco alternativo; atividade não terá transmissão

Já visando o começo da temporada 2025, o Vasco realizará seu primeiro jogo-treino do ano já neste sábado (4). Será contra o Volta Redonda, em São Januário, mas com portões fechados para a torcida. Além disso, não terá transmissão.

Assim, jogadores da base e outros que retornam de empréstimo, como os volantes de Lucca e Zé Gabriel, devem formar a equipe. O técnico será Ramon Lima, quem comanda as atividades deste grupo. Ele era o técnico do sub-20 após a subida de Rafael Paiva aos profissionais. Paiva, porém, não resistiu a quatro derrotas seguidas na reta final do Brasileirão e deixou o clube.

A estreia oficial do Vasco no Campeonato Carioca será no fim de semana seguinte ao jogo-treino, contra o Nova Iguaçu, em São Januário. Nestas rodadas inaugurais, o Cruz-Maltino utilizará o elenco alternativo, com o time principal estreando em jogos mais adiantados da Taça Guanabara.