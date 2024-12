Uniformes do Corinthians farão homenagens a anos históricos

Os próximos uniformes do Corinthians farão alusão a modelos de anos inesquecíveis para o torcedor. Dessa forma, os uniformes 1 e 2, com previsão de lançamento para abril, terão uma releitura do modelo de 2000, quando o Timão foi campeão mundial. Já o de número 3 relembrará 2005, ano de título nacional.

Vale lembrar ainda que tanto as temporadas de 2000 e 2005 completam um “aniversário redondo” em 2025: 25 e 20 anos, respectivamente. Aliás, o Timão completará ainda 115 anos em setembro do ano que vem, quando deve ser lançado o terceiro uniforme.