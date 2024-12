Retorno de Cuca ao Atlético gera revolta nas redes sociais; confira os comentários

Condenação do técnico quando ainda era jogador em 1987, volta aos debates e torcedores reprovam a contratação dele no clube mineiro

O retorno de Cuca gerou revolta de grande parte da torcida do Atlético MG, neste domingo (29). Afinal, o técnico, quando ainda era jogador, foi julgado por fazer sexo com uma menor de idade sob coerção, equivalente ao crime de estupro em 1987. Embora a decisão tenha sido anulada, o profissional nunca pagou pelos atos.

Aliás, com Cuca, estavam outros três jogadores da época, todos do Grêmio. Nenhum deles também pagou pelo crime contra a vítima, que na ocasião tinha apenas 13 anos. Já, no Brasil, o caso volta à tona nos últimos anos e gera revolta em torcedores. Foi assim, com o técnico quando anunciado pelo Corinthians em 2023 e agora no terceiro retorno ao Atlético e sua quarta passagem em 11 anos.