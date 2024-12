Palmeiras trabalha para ter reforços caseiros na pré-temporada

Mesmo em meio às férias, alguns jogadores do Palmeiras trabalham para retornarem aos gramados. Enquanto grande parte do elenco aproveita os dias de folga, os jogadores Piquerez e Bruno Rodrigues intensificaram suas recuperações para estarem à disposição já na pré-temporada. A dupla ficou fora de maior parte dos jogos de 2024 por conta de graves lesões no joelho.

O lateral-esquerdo uruguaio é quem está mais próximo de voltar aos gramados. Piquerez se lesionou em julho e já participou de trabalhos na Academia do Futebol junto com o resto do elenco no final da temporada. O jogador adiou as suas férias para intensificar a sua recuperação. A expectativa é que o atleta se reapresente antes do resto do time, no dia 3 de janeiro, e esteja a disposição no início do Paulistão.