Palmeiras espera resposta por Andreas ainda nesta semana

Com um pouco de pressa, o Palmeiras confia que receberá a resposta do Fulham (ING) sobre a proposta ao meia Andreas Pereira ainda nesta semana. Dessa forma, o Verdão precisa de uma definição, para saber se contará com o atleta em 2025 ou se partirá para um “Plano B”. As informações são do “GE”.

O Palmeiras acredita que o Fulham focará em dar uma resposta agora, afinal, só joga no próximo domingo (5). Por um lado, o Verdão aposta no desejo do meia retornar ao Brasil. No entanto, os ingleses têm feito jogo duro, afinal, o belga naturalizado brasileiro é titular no time inglês. A proposta está na mesa: 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) mais bônus.