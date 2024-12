Palacios abre mão de férias para antecipar volta ao Timão

O lateral-esquerdo Diego Palacios abriu mão das férias no Corinthians para antecipar retorno aos gramados. Recuperado de uma série de lesões, o equatoriano agora treina para adquirir a condição física ideal exigida para um atleta de alto nível.

Dessa forma, Palacios tem ido quase que diariamente ao CT do Corinthians, Joaquim Grava, onde se alterna entre atividadades indviduais e com meninos das categorias de base. Assim, ele espera voltar aos gramados já nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. A estreia do Timão será visitando o Bragantino, na semana do dia 15 (a rodada ainda não foi desmembrada).