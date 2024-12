Olímpia se despede de Capasso, que volta ao Vasco

Dessa forma, o jogador retornará ao elenco do Vasco para 2025. A equipe paraguaia chegou a cogitar a contratação efetiva do argentino, mas o alto custo (cerca de R$ 9 milhões) afastaram o desejo de mantê-lo.

O zagueiro Capasso está retornando ao Vasco. Nesta segunda-feira (30), o Olímpia-PAR confirmou via redes sociais a saída do defensor, que estava emprestado pelo Cruz-Maltino até o fim de 2024. Por lá, ele conquistou o Campeonato Paraguaio (Clausura) e marcou quatro gols.

E a zaga do Vasco?

A intenção inicial do Vasco era negociá-lo. O jogador, porém, pode seguir em São Januário. No setor, o clube se reforçou com Lucas Freitas e Lucas Oliveira, mas liberou Maicon, Léo e Rojas. Assim, existem poucos zagueiros no elenco. Atualmente, o clube conta com João Victor e os jovens Lyncon e Luiz Gustavo para a posição.

“Desejamos o maior dos êxitos a Manuel Capasso, autor de quatro gols e campeão do Torneio Clausura 2024 com nossa camisa. Obrigado por tudo, Manu!”, despediu-se o Olímpia em suas redes sociais. Capasso fez 31 jogos pelos paraguaios, marcando cinco gols (um pelo Apertura) e duas assistências.

Confira a publicação