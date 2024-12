Novato na elite nacional, Mirassol contrata Reinaldo, ex-Grêmio

Lateral de 35 anos, que deixou o clube gaúcho recentemente, vai atuar no caçula do Campeonato Brasileiro de 2025

Nos últimos dias, Reinaldo se antecipou ao Grêmio e anunciou que não permaneceria no clube gaúcho. Seu contrato foi encerrado nesta temporada, após dois anos defendendo as cores do time e conquistando dois campeonatos estaduais.

O Mirassol disputará a elite do futebol nacional pela primeira vez e, nesta segunda-feira (30), anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio e São Paulo. Aos 35 anos, ele reforçará a equipe comandada por Eduardo Barroca.

Além de Reinaldo, o Mirassol está acelerando outras contratações. Um dos nomes em pauta é Rafa Silva, do Cruzeiro, que ficou marcado em 2024 por uma expulsão bizarra em apenas 17 segundos de jogo contra o Athletico, pelo Brasileirão.

Fora das quatro linhas, o Mirassol contará com o ex-volante Paulinho como coordenador de futebol. Afinal, aposentado dos gramados, o jogador, que fez história no Corinthians, iniciará sua jornada como dirigente. Já no Paulistão, a estreia será contra o Santos, no dia 16 de janeiro, na Vila Belmiro.

Raio X de Reinaldo

O lateral Reinaldo tem uma carreira de peso no futebol brasileiro. Após se profissionalizar no Penapolense em 2012, ele se destacou em 2013 com a camisa do Sport. Assim, em 2014, acertou com o São Paulo, onde brilhou intensamente até 2022, sendo considerado, em três temporadas, o melhor lateral-esquerdo do Brasileirão. Mas, no entanto, conquistou apenas um título, o Paulistão de 2015. Contudo, em 2023, foi para o Grêmio e lá conquistou duas vezes o Gauchão.