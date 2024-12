Neymar marca em amistoso do Al-Hilal contra o Al Fayha

Brasileiro vai a campo em amistoso de pré-temporada. No 2 a 0, deixa o dele e faz bela jogada no outro gol do time

Neymar fez sua primeira aparição desde o dia 4 de novembro, quando, 20 minutos depois de entrar em campo, sofreu uma lesão na coxa esquerda em jogo pela Champions da Ásia, contra o Esteghlal. Isso ocorreu poucos dias após voltar a jogar, recuperado de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, que o tirou dos gramados entre outubro de 2023 e outubro de 2024.

Nesta segunda-feira, 30/12, durante um amistoso na Arábia Saudita, Neymar foi a campo pelo Al-Hilal. Mandou bem. Afinal, fez um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Fayha. O brasileiro mostrou boa desenvoltura, Evidenciou que está se recuperando da lesão na coxa esquerda. Aliás, além do gol, teve participação no outro gol da equipe, marcado por outro brasileiro, Malcom.

O Al-Hilal ocupa o 2º lugar do Sauditão, com 34 pontos, dois atrás do Al Ittihad. No dia 7/1 eles se enfrentarão. Mas em outra competição, pelas quartas de final da Copa do Rei Saudita.

