Nada de Botafogo! Sérgio Conceição é anunciado pelo Milan

Português era o principal nome para o lugar de Artur Jorge. Glorioso, portanto, terá de refazer sua estratégia no mercado

O Botafogo chegou a sonhar com a contratação do técnico Sérgio Conceição para o lugar de Artur Jorge. Porém, o Glorioso terá que refazer os planos. Afinal, nesta segunda-feira (30), o Milan anunciou a contratação do comandante português. Na Itália, ele substitui o compatriota Paulo Fonseca, demitido também nesta segunda.

Conceição assinou contrato com o Milan até junho de 2026. Ele estava livre no mercado após um trabalho vitorioso no Porto. Por lá, de julho de 2017 a junho de 2024, o técnico conquistou 11 títulos (entre eles, três Campeonatos Português e quatro Taças de Portugal).