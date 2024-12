Luciano indica permanência no São Paulo

Terceiro maior artilheiro do São Paulo no século 21, centroavante tem sondagens de times do exterior / Crédito: Jogada 10

Luciano indicou que seguirá no São Paulo em 2025. Afinal, ele respondeu a uma mensagem do zagueiro Alan Franco, afirmando: “Saudades, irmão. Já já estamos de volta”. Anteriormente, o defensor postou uma foto de ambos e escreveu: “Saudades, fera”. Os dois atletas não têm se visto, afinal, aproveitam as férias após mais uma temporada pelo São Paulo. O ano de 2024 chegou ao fim com o título da Supercopa do Brasil, o quinto lugar no Paulistão e o sexto no Brasileirão. Além disso, o Tricolor alcançou as quartas de final na Libertadores e na Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A torcida do São Paulo tem certo receio em perder o atacante Luciano, pois ele terminou a temporada como artilheiro (18) e um dos principais nomes do Tricolor. Além disso, o camisa 10 lida com sondagens com clubes da Arábia Saudita e do Qatar.