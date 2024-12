Leonardo nega retorno ao Flamengo

Apesar da proximidade com a chapa eleita no Rubro-Negro, o ex-jogador descartou assumir alguma função no clube

Próximo da chapa eleita no Flamengo, Leonardo foi especulado durante o processo das eleições para assumir uma função no Rubro-Negro carioca. Porém, o ex-jogador descartou assumir um cargo no clube e garantiu que não há nada diferente na relação com o time da Gávea.

“Minha relação não mudou nos últimos 20 anos. Sempre estive muito perto do Flamengo e desse grupo, que começou em 2013. Sempre tive conversas, encontros e sempre aconteceu. Mas sinceramente não tem nada diferente do que foi no passado. Minha relação vai continuar sendo assim e espero que seja no futuro também. Flamengo é muito importante na minha vida e vou estar disponível para ajudar no que seja”, disse.