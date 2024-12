Lamine Yamal tieta Neymar e ganha elogio do brasileiro

Neymar, que foi um dos três premiados do Globe Soccer Award na sexta-feira passada (27/12), ao lado de Rio Ferdinand e Courtois, viveu uma situação pitoresca durante a cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Afinal, ele teve um encontro com Lamine Yamal, que sempre citou o brasileiro como sua maior referência no futebol. Então, o espanhol não escondeu a emoção. Vencedor do prêmio de melhor jogador emergente, Lamine aproveitou a cerimônia para conhecer e tietar Neymar.

Desse modo, depois de posar para muitas fotos com o menino-prodígio do Barcelona, Neymar fez questão depostar uma mensagem:

“Esse é craque”, disse, acrescentando um emoji batendo palmas.