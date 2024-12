José Boto afirma que acabará com visitas em treinamentos e viagens no Flamengo

Novo diretor do Rubro-Negro também afirma querer mais rigor tático no clube carioca para a próxima temporada

Além disso, Boto também falou que, a partir do momento em que inicia seus trabalhos no Flamengo, as visitas ao clube serão encerradas. Ele alegou ser comum que pessoas gostem de acompanhar jogadores e treinos, mas que isso chegará ao fim.

“Uma das coisas que discuti foi fechar o Centro de Treinamentos. Acabaram-se as visitas aqui, de pessoas que não têm nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Sei que as pessoas gostam de ver e dizer que estiveram com um jogador, mas isso vai acabar”, disse o profissional.

“Nas viagens, também vai acabar. Quem não tem nada a ver com o futebol não vai mais viajar no mesmo avião nem ficar no mesmo hotel [da equipe]. Estas foram as primeiras medidas que tomei”, completou.

Boto também cobrou mais rigor tático no Flamengo

No entanto, ele não parou por aí e também colocou como meta o desenvolvimento da formação no Flamengo. Boto quer evitar erros recorrentes no clube e alegou que, na Europa, sempre buscou coisas boas.