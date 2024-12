Galvão Bueno exibe habilidade durante pagode em Pernambuco

Narrador Galvão Bueno, que deixará a Globo no fim de dezembro, mostrou talento durante uma roda de pagode em Pernambuco / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno escolheu passar o fim de ano em Pernambuco. Juntamente com Desirée Soares, sua esposa, além de outros familiares e amigos, o narrador tem curtido dias de sol e lazer. No último domingo (29), o experiente profissional exibiu seu lado pagodeiro durante uma roda com um grupo de músicos. Em um vídeo compartilhado por Desirée, Galvão surge com um repique ao lado de outros pagodeiros.

“Sou carioca, tijucano, sou Flamengo e sou Salgueiro”, declara o narrador no intervalo do ‘show’. Confira o vídeo: Olha o que ele fez! Galvão Bueno no pagode! pic.twitter.com/OcPD4YHYbY

— Sambacast (@samba_cast) December 29, 2024 Galvão e Desirée escolheram a Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, para curtir o Réveillon. Com bastante animação, o casal vem registrando os momentos de diversão no local. Passeios de barco, churrasco, festa na piscina e outras atrações têm feito parte da rotina dos dois em terra nordestina.