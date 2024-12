Fred Bruno, da Globo, passa o fim de ano com a ex

Fred Bruno, que recentemente foi anunciado como apresentador do Globo Esporte SP, está em Pernambuco com Bianca Andrade, sua ex

Contratação recente da Globo, Fred Bruno está em Pernambuco junto com a ex, Bianca Andrade. Os dois estão com familiares e amigos no local. Separados há dois anos, eles têm aproveitado o momento para curtir o filho Cris.

No último domingo (29), Bianca Andrade, a ‘Boca Rosa’, fez uma surpresa para a mãe, que faz aniversário nesta segunda-feira (30). Ela levou o pequeno Cris até a vovô, que não conteve a emoção.