Fluminense busca a contratação de Canobbio, do Athletico

O Fluminense segue se movimentando no mercado, buscando reforçar setores para a próxima temporada. Entre as prioridades, está o ataque. Assim, a bola da vez é o atacante Canobbio, atualmente no Athletico-PR, rebaixado para a Série B em 2025.

No entanto, ainda não houve uma proposta inicial do clube carioca pelo jogador uruguaio. Após as sondagens iniciais, o Fluminense considerou os valores elevados, mas ainda pode haver um negócio entre as partes. As negociações, porém, devem buscar o melhor acordo para concretizar a transação. A informação é do jornalista Venê Casagrande.