Fluminense anuncia acordo por uruguaio Joaquín Lavega

Joaquín Lavega, do River Plate-URU, assina por cinco anos com o Tricolor; jogador já passou por exames e assinou com o clube

O Fluminense acertou a contratação do ponta Joaquín Lavega, uruguaio de 19 anos. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (30). Segundo o próprio clube Tricolor, em comunicado, o jogador chega para um contrato de cinco anos.

Ele vem oriundo do River Plate-URU, com quem tinha contrato apenas até o fim de 2024. Ao todo, anotou 15 gols em 94 partidas pelo time uruguaio. Ainda de acordo com o Flu, o jogador esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda para realizar exames médicos e a assinatura do contrato. Lavega atua pela seleção do Uruguai sub-20 e é uma das joias do país bicampeão do mundo.