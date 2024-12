Flamengo negocia contratação de atacante da Burkina Faso

Lassina Traoré está no Shakhtar e foi contratado por Boto, quando estava no clube ucraniano, e também atua pela seleção africana

No dia da apresentação de José Boto como diretor de futebol do clube, o Flamengo iniciou suas movimentações dentro do mercado da bola. O Mengão negocia a contratação do atacante Lassina Traoré, que atualmente está no Shakhtar Donetsk e também defende a seleção de Burkina Faso.

O atacante já trabalhou com Boto na Ucrânia. O dirigente contratou Traoré em 2021 para o clube do leste do europeu, onde o atleta tem vínculo até o final de 2026.. Antes disso, havia passado pelo Ajax, onde estreou na equipe profissional após ser descoberto pela filial do clube holandês na África do Sul.