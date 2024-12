Em casa, Manchester United perde para o Newcastle e chega à quarta derrota seguida

Mesmo em Old Trafford, equipe do técnico Ruben Amorim leva de 2 a 0 com direito a gol brasileiro e se despede de 2024 melancolicamente

A má fase do Manchester United segue. Nesta segunda-feira (30), no último jogo do ano, os Red Devils se despediram do seu torcedor em 2024 com derrota por 2 a 0 para o Newcastle, pela 19ª rodada da Premier League. Os brasileiros Joelinton e Bruno Guimarães foram destaques da vitória dos Magpies, que tiveram primeiro tempo de manual em Old Trafford, onde só haviam vencido uma das últimas 39 visitas pela competição.

O camisa 7 marcou, assim como o sueco Isak, ambos de cabeça. Já o meia ex-Athletico distribuiu o jogo, participando efetivamente das jogadas de ataque e também com importantes interceptações. O United, que teve Casemiro como titular, atinge sua quarta derrota seguida na temporada. É também a terceira derrota seguida em Old Traffod pela Premier League, com o relógio tiquetaqueando para o técnico Ruben Amorim.