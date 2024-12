Dono da SAF do Atlético-MG promete reforços para 2025

Rubens Menin gravou uma mensagem aos torcedores do Galo onde comentou sobre a temporada, reforços para o próximo ano e a chegada de Cuca / Crédito: Jogada 10

O empresário Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, gravou uma mensagem para os torcedores do clube nesta segunda-feira (30). Assim, no vídeo publicado nas redes sociais, o gestor prometeu reforços para 2025 e garantiu que o dinheiro da venda dos jogadores terá investimento de forma integral no futebol. “Podem ter certeza que negociações virão. Em relação ao futebol, podem ficar tranquilos. Qualquer venda de jogador, o dinheiro vai ser investido integralmente no futebol. No futebol, a gente vende e compra. Então vamos investir os resultados da venda de jogadores no futebol”, disse.

Além disso, o empresário afirmou que o objetivo é que o Galo siga ocupando um importante espaço no futebol e destacou o ambicioso projeto a longo prazo.