Cruzeiro acerta a permanência de Villalba por mais dois anos

Zagueiro assina contrato até 2026 com o clube mineiro, mas diretoria seguirá buscando outro defensor para o elenco

Nesta segunda-feira (30), o Cruzeiro renovou o contrato com o defensor Lucas Villalba. A oficialização deve ocorrer nos próximos dias. Afinal, a compra do argentino foi fechada por 800 mil dólares (R$ 4,95 milhões na cotação atual) em negociação com o Argentinos Juniors.

O novo vínculo será até o final da temporada de 2026. O técnico Fernando Diniz aprovou a renovação e destacou a importância de Villalba para o elenco. O clube mineiro considera o defensor uma excelente opção para compor o time.