Corinthians anuncia saída de nove jogadoras

O Corinthians anunciou a saída de nove jogadoras do elenco profissional: a lateral-direita Carol Tavares, a lateral-esquerda Yasmin, as atacantes Millene, Fernanda, Jhennifer e Gabi Portilho, a zagueira Isabela, a meia Ju Ferreira e a goleira Mary Camilo.

Aliás, a reformulação do elenco corintiano acontece mesmo após uma temporada com muitos títulos. Afinal, o Corinthians faturou três de quatro títulos possíveis: Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Dessa forma, perdeu apenas o Paulistão, mas foi vice para o Palmeiras.

Em 2025, o Corinthians disputará novamente estes quatro torneios. Já de olho no ano que vem, o Timão anunciou a atacante Andressa Alves, que coleciona pasagens pela Seleção Brasileira. A atacante Marta é outra na mira da diretoria do Alvinegro.