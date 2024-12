Chelsea perde para o Ipswich e vê a liderança da Premier League mais longe

Equipe londrina perde chances e acaba derrotada por 2 a 0 na casa do adversário. Revés no último jogo de 2024

O Chelsea perdeu grande oportunidade de retomar a vice-liderança do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (30), a equipe visitou o Ipswich Town e saiu derrotada por 2 a 0. Delap e Hutchinson marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Chelsea segue na quarta colocação, com 35 pontos, a dois do Nottingham Forest, que está em segundo. A liderança é do Liverpool, com 45. Já o Ipswich respira na Premier League, subindo para 15, ainda dentro da zona do rebaixamento, em 18º.