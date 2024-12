Boto traça perfil de reforços e fala em ‘DNA de Flamengo’

Novo diretor de futebol do Flamengo, português José Boto quer jogadores que "rendam" e tenham o perfil do clube / Crédito: Jogada 10

Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto foi apresentado à imprensa nesta segunda-feira (30). Em um bate-papo que durou cerca de meia hora, o dirigente falou mais de uma vez em “profissionalismo” e deu algumas pistas do planejamento rubro-negro para 2025. “Tenho que ser responsável e não posso chegar e não conhecer as pessoas e ambiente e querer fazer as coisas à minha maneira. Primeiro, vou conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol para saber se as pessoas se adaptam à forma que pretendo trabalhar e também, o mais importante, cuidar da equipe profissional. Converso todos os dias com o Filipe Luís (técnico)”, começou José Boto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O dirigente tem 58 anos e não foi jogador de futebol, mas trabalha com o esporte há quase 3 décadas. Como diretor de futebol e de scout, passou por clubes como PAOK, Benfica e Shakhtar Donetsk. O último trabalho foi o Osijek, da Croácia, nesta temporada. O contrato de Boto com o Flamengo é válido até dezembro de 2026.

Em 2025, o Flamengo disputará seis títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América e Mundial. O primeiro compromisso será recebendo o Boavista, no torneio estadual, provavelmente no dia 12 de janeiro. “Nós temos bem claro que o elenco tem uma qualidade enorme, mas sabemos que temos que fazer ajustes, o que leva tempo. O mais importante é que sejamos felizes em dezembro do que em janeiro. Aos poucos, vamos construindo o nosso ideal de Flamengo. É importante que os jogadores que cheguem, rendam. E, se não render, temos que descobrir o porquê não estão rendendo”, acresentou Boto. Reforços e DNA do Flamengo Entre uma pergunta e outra, Boto não cravou o número de reforços desejados pelo Flamengo, mas garantiu que todos os desejos do Fla estão dentro da relidade financeira do clube. Inclusive, o português deixou escapar que a busca por um atacante é a prioridade.