Boto rebate críticas de David Luiz sobre saída do Flamengo

Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto rebateu as críticas de David Luiz sobre a forma como foi conduzida a sua saída do Fla. O dirigente, apresentado nesta segunda-feira (30), afirmou que comunicou a decisão de não renovar com o zagueiro a terceiros.

“O que se passou foi algo profissional. Quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Os agentes ficam p* quando fazemos isso. Conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos. Eu estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com Filipe Luís, comuniquei pela manhã, muito cedo, às pessoas competentes. Desejo toda sorte ao David. É um excelente atleta e ser humano. Que seja muito feliz”, comentou Boto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão pela não renovação com o zagueiro David Luiz foi tomada por Boto quando ainda estava na Europa, antes do Natal. O clube, aliás, informou oficialmente a decisão no último dia 22. O defensor alega que só ficou sabendo da notícia através da imprensa, e não por meio do clube.

“A única vírgula de chateação que eu fico é que, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador”, disse David Luiz, em entrevista ao Sportv, no último sábado (28). David Luiz tinha a permanência encaminhada com a antiga gestão. Aliás, o zagueiro estava disposto a reduzir o salário para ficar na equipe. No entanto, a nova gestão do Flamengo, ao avaliar a situação do jogador, optou por não estender o contrato. Vale ressaltar que, mesmo sem David, o Rubro-Negro tem outros quatro jogadores para a posição: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. Carreira de David Luiz David Luiz chegou ao Flamengo nos últimos dias da janela de transferências do meio de 2021. Desde então, foi quase sempre reserva, mas demonstrou liderança e conquistou quatro títulos: duas Copas do Brasil, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ao todo, foram quatro gols e duas assistências.