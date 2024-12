Botafogo aumenta oferta por Jair, do Santos, e inclui jogadores na negociação

O Botafogo continua na busca pela contratação do volante Jair, atualmente no Santos. O clube carioca oferece 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,7 milhões), além dos jogadores Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e Lucas Halter em troca do atleta do Peixe.

Apesar disso, o Palmeiras também disputa a contratação do jogador, que se valorizou após uma temporada brilhante, ajudando o Santos a conquistar o título e o acesso à elite do futebol nacional. Em 2025, Jair jogará sua segunda temporada na Série A, após ter disputado algumas partidas em 2023, quando retornou de lesão durante o rebaixamento do Peixe.