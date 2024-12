Botafogo analisa André Jardine, técnico do América-MEX

O treinador está se destacando no futebol mexicano e entrou no radar do Glorioso para substituir Artur Jorge / Crédito: Jogada 10

Com a iminente saída de Artur Jorge do Botafogo, o clube já está em busca de um substituto para comandar a equipe em 2025. Assim, um nome que está em análise nos bastidores é o de André Jardine, técnico do América-MEX. A informação é do jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC. O técnico está fazendo história no futebol mexicano, afinal conquistou cinco títulos com “As Águias” nesta temporada, conquistando o maior número de troféus nos últimos 12 meses entre treinadores brasileiros e que atuam no Brasil. No total, conquistou seis títulos em 18 meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os números expressivos de André Jardine estão chamando atenção do Botafogo, que colocou o treinador no radar. A preferência do clube carioca era pelo português Sérgio Conceição, mas o treinador foi anunciado pelo Milan nesta segunda-feira (30).