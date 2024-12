Wesley projeta Super Mundial pelo Flamengo, mas não descarta sair nesta janela de transferências

Lateral-direito terminou a temporada valorizado e como titular. No meio do ano, recebeu propostas de Bournemouth e da Atalanta

O Flamengo vai iniciar 2025 com novo presidente e diretoria reformulada. O elenco, até o momento, teve apenas duas baixas, com as saídas de Gabigol e David Luiz, que não renovaram contrato. Contudo, quem pode deixar o clube é o lateral-direito Wesley, um dos mais cobiçados do grupo.

A expectativa na direção rubro-negra é que cheguem propostas pelo jovem, que vem recebendo sondagens. No último sábado (28), marcou duas vezes no Jogo das Estrelas, tradicional partida de fim de ano de Zico, no Maracanã.