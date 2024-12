Perfil do Campeonato Francês usa Messi para rebater crítica de Cristiano Ronaldo

No dia seguinte às declarações de que 'a Liga Saudita é melhor que a francesa', Ligue 1 posta foto do craque argentino com taça da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

As declarações em que Cristiano Ronaldo detona o Campeonato Francês não passaram despercebidas. Neste sábado (28), dia seguinte ao ocorrido, o perfil da competição, nas redes sociais, deu uma responta à altura ao astro português. Na conta em espanhol que tem no X, antigo Twitter, a Ligue 1 publicou uma foto do argentino Lionel Messi com o troféu da Copa do Mundo. “Leo Messi jogando com 38 graus (de temperatura)”, escreveu o perfil, em referência à defesa de Cristiano do Campeonato Saudita.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na última sexta-feira, durante o Globe Soccer Awards, cerimônia que ocorreu na Arábia Saudita, CR7 afirmou categoricamente que a liga daquele país é superior atualmente à francesa.