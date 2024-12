Maracanã fecha o ano com mais de 70 partidas e vai passar por manutenção

Flamengo fará jogos no Nordeste no início do Carioca, já o Fluminense busca locais fora do estádio para confrontos até o dia 25 de janeiro

Neste sábado (27), o Maracanã recebeu seu último evento do ano: .o jogo festivo do craque Zico. Com isso, o estádio encerrou 2024 com 73 partidas oficiais, uma a menos que em 2023 Ele voltará a ser usado apenas no Campeonato Carioca do próximo ano, após as primeiras rodadas do estadual.

Aliás, Flamengo e Fluminense, administradores provisórios do Maracanã desde 2019, obtiveram a concessão por mais 20 anos em outubro. Assim, os clubes precisarão buscar outros locais para mandar seus jogos no início de 2025.