Manchester United x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Precisando urgentemente voltar a vencer, United recebe os Magpies visando encerrar 2024 de maneira digna frente seu torcedor / Crédito: Jogada 10

Em profunda crise e podendo bater recordes negativos, o Manchester United recebe o Newcastle para tentar se despedir de 2024 com certa dignidade diante seu torcedor. Afinal, nesta segunda-feira (30) – penúltimo dia do ano -, os Red Devils (14º) enfrentam os Magpies (sétimo), no Old Trafford, em Manchester, pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Premier League. E problemas não faltam para o já pressionado Ruben Amorim, já que o principal jogador do time (Bruno Fernandes) está fora por suspensão. Em caso de revés, o United chegaria pela primeira vez desde 1962 a cinco derrotas dentro de um mesmo mês pela Premier League.

Como chega o Manchester United Apesar do sopro inicial de esperança dado por Ruben Amorim nos primeiros jogos (quatro vitórias em sete jogos), o United volta a chegar extremamente pressionado para uma rodada. Afinal, a equipe vermelha já vem de três derrotas seguidas, sendo uma delas a eliminação na EFL Cup para o Tottenham (4 a 3). Assim, o gigante inglês já se encontra mais próximo da zona de rebaixamento (oito pontos) do que da zona de Conference League (nove). Para piorar, o português não contará com seu conterrâneo Bruno Fernandes, camisa 8 e capitão do time, já que ele levou cartão vermelho no último compromisso do Manchester (derrota por 2 a 0 para o desesperado Wolves). Ugarte, também suspenso, é outro desfalque de peso. Eriksen e Zirkzee disputam o lugar de Bruno Fernandes. Já o brasileiro Casemiro é, segundo a imprensa europeia, o favorito para assumir a vaga de Ugarte. Outros problemas de Amorim são: Lindelof, Mason Mount e Luke Shaw, todos lesionados.

Como chega o Newcastle O Newcastle se recuperou de um início turbulento na Premier League e chega para este confronto com moral lá no alto. Afinal, a equipe do técnico Eddie Howe vem de incríveis quatro vitórias seguidas (três no Campeonato Inglês) e o ataque desandou a fazer gols. Foram 14 neste período, gerando uma média de 3,5 por jogo. Os Magpies, porém, entram em campo com um fator negativo. Isso porque o Newcastle só venceu uma das últimas 39 (!) visitas que fez ao United em Old Trafford em jogos do Campeonato Inglês. Foi em 2013, por 1 a 0. Antes disso? Apenas em 1972, antes mesmo da Premier League assumir esta alcunha (1992 em diante). Para este jogo, Eddie Howe deve manter a equipe que goleou o Aston Villa por 3 a 0 na última rodada. Manchester United x Newcastle 19ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: segunda-feira, 30/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire e Martínez; Mazraoui, Casemiro, Mainoo e Dalot; Diallo, Eriksen (Zirkzee) e Hojlund. Técnico: Ruben Amorim

Newcastle: Dubravka; Trippier (Targett), Schar, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton; Murphy, Gordon e Isak. Técnico: Eddie Howe

Árbitro: Simon Hooper (ING)

Auxiliares: Adrian Holmes (ING) e Simon Long (ING)

VAR: Paul Tierney (ING)

Onde assistir: ESPN e Disney+