José Boto vai ao Ninho do Urubu e conhece a estrutura do CT do Flamengo

Novo diretor gostou do que viu e afirmou que a estrutura é melhor do que em muitos locais da Europa / Crédito: Jogada 10

Novo diretor do Flamengo, José Boto esteve no CT do Ninho do Urubu com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Ele conheceu a estrutura e foi apresentado aos funcionários do clube. Ele aproveitou para acompanhar parte das atividades dos jogadores que estão se preparando para a disputa do Campeonato Carioca. O treino ocorreu na manhã deste domingo (29).

"Estou impressionado com as condições. Estão em nível europeu ou melhor do que o que há na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. Me impressionou no geral, toda conexão e enquadramento, tudo muito bonito, além de funcionar", disse José Boto.