Ipswich x Chelsea: onde assistir e escalações

Blues visitam penúltimo colocado do Campeonato Inglês para não ficar longe do Liverpool. Saiba mais detalhes!

A equipe não vem bem. Até agora, não conseguiu triunfar como mandante e venceram apenas dois jogos nesta Premier League. No momento, está em penúltimo lugar, com apenas 12 pontos.

O mundo se prepara para receber 2025, mas a bola não para de rolar no Reino Unido. Afinal, nesta segunda-feira (30), Ipswich Town e Chelsea se enfrentam no Portman Road Stadium, às 16h45 (horário de Brasília), na sequência da 19ª rodada desta edição do Campeonato Inglês.

O volante Morsy está de volta para enfrentar os Blues. Ele cumpriu suspensão na última rodada e, assim, deve recolocar Phillips no banco de reservas. Já Ogbene só volta em 2025/20266 por conta de uma lesão no tendão .

Para mudar este panorama dos Tractor Boys, o técnico Kieran McKenna deve apostar na seguinte formação tática: Muric; Johnson, O’Shea, Woolfenden, Greaves e Davis; Hutchinson, Morsy, Cajuste e Szmodics; Delap.

Como chega o Chelsea?

Com 35 pontos e na terceira colocação, o Chelsea perdeu a vice-liderança do Inglês com alguns tropeços nas últimas rodadas. A diferença para o líder Liverpool é de sete pontos, mas os Reds têm um jogo a menos.

Técnico dos Blues, Enzo Maresca acena com duas na equipe. As principais novidades devem ser Madueke e Veiga. James, Mudryk, Fofana, Lavia e Badiashile, por sua vez, estão no departmento médico e, portanto, desfalcam o escrete londrino.