Gabriel Veron deixa o Cruzeiro e faz despedida nas redes sociais

Atacante estava emprestado à Raposa, que decidiu não continuar com o jogador para a próxima temporada e voltará ao Porto

Gabriel Veron não jogará pelo Cruzeiro em 2025, pois o clube mineiro optou por não exercer a opção de compra do atacante, que pertence ao Porto, de Portugal. Dessa forma, a diretoria do clube europeu decidirá o futuro do jogador, que atualmente não tem espaço na equipe comandada por Vítor Bruno.

Veron alternou entre a titularidade e o banco de reservas no Cruzeiro, equipe que alcançou a final da Sul-Americana em 2024, mas foi derrotada na decisão pelo Racing. Nas redes sociais, Gabriel Veron se despediu do clube mineiro e agradeceu pelas oportunidades.