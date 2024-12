CBF homenageia Vini Jr. com painel gigante

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inaugurou um painel gigante com a foto de Vini Jr., na fachada da própria entidade, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O gesto deste domingo (29) mvisa homenagear o craque do Real Madrid, eleito, recentemente, o melhor jogador do mundo no Prêmio The Best, da Fifa. A cerimônia foi em Doha, no Qatar.

No painel, há a frase “O melhor do mundo é nosso”. O Brasil não colocava um jogador no topo do planeta desde Kaká, em 2007, quando defendia o Milan. De lá para cá, o país amargou este longo “jejum”.