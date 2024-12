Cannavaro é anunciado como técnico de time da Liga dos Campeões

Técnico de 51 anos volta a comandar um clube após seis meses de deixar seu último trabalho; italiano salvou a Udinese do rebaixamento

O anúncio ocorreu na tarde deste domingo (29). Ele chega para substituir Sergej Jakirovic, demitido após levar surra de 9 x 2 para o Bayern na competição europeia. Nenad Bjelica vinha sendo o interino no período. Ainda segundo o Zagreb, a apresentação do italiano será na sexta (3 de janeiro).

Dessa forma, Cannavaro volta aos trabalhos. Afinal, seu último clube foi a Udinese, onde ficou por apenas seis partidas. Sua missão era evitar o rebaixamento da equipe de Údine nas rodadas finais do Italiano. Com duas vitórias, três empates e apenas uma derrota, ele conseguiu atingir o objetivo, mas, ainda assim, deixou o cargo ao fim da temporada.

O Dínamo Zagreb não está bem em 2024/25: surge apenas em 24ª na Liga dos Campeões e em terceiro na atual edição da Liga Croata. São sete pontos a menos que os líderes Hadjuk Split e Rijeka, com o título cada vez mais distante. A estreia de Cannavaro deve ser no dia 21 de janeiro, contra ninguém menos que o Arsenal, pela sétima rodada da fase de Liga do torneio continental.