Breno Bidon é a aposta do Corinthians para equilibrar as finanças em 2025

Cria do terrão, o meio-campista é observado como uma das maiores possibilidades de negociações na próxima temporada

A diretoria do Corinthians planeja utilizar a cria do terrão, Breno Bidon, como o maior ativo do clube. O jogador já aparece nas metas orçamentárias para 2025, e o clube espera receber uma proposta pelo volante, valorizado após uma temporada brilhante.

Aliás, com a projeção de faturar cerca de R$ 181 milhões em vendas de jogadores no próximo ano, o Timão vê Breno como o atleta com maior chance de transferência para o futebol estrangeiro.