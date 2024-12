Botafogo procura informações do técnico Sérgio Conceição, ex-Porto

No entanto, diretoria alvinegra entende que negociação é complicado, afinal, o português segue valorizado no velho continente

O Botafogo não contará com Artur Jorge em 2025, após uma temporada brilhante, na qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de forma inédita, em uma final emocionante contra o Atlético. As partes não chegaram a um consenso, e, assim, outro português entrou em pauta: Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, é o nome da vez no Glorioso.

No entanto, a SAF do Alvinegro reconhece que não será uma negociação fácil, embora Sérgio seja bem avaliado por John Textor. Já o jornal português O Jogo publicou que o técnico não tem interesse em trabalhar no futebol brasileiro, pelo menos atualmente. Afinal, ele possui mercado na Europa e segue muito valorizado após o excelente trabalho realizado no Porto.